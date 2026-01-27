ખેલ મહાકુંભ પહેલા વિવાદ, સુરતની શાળાના વિદ્યાર્થીઓને નથી મળ્યા યુનિફોર્મ
સુરતમાં ખેલ મહાકુંભ પહેલા સ્પોર્ટ્સ યુનિફોર્મ મામલે વિવાદ થયો છે. 30મી જાન્યુઆરીથી રાજ્યમાં ખેલ મહાકુંભની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. પરંતુ હજુ સુધી સુરતની શાળાના વિદ્યાર્થીઓને યુનિફોર્મ નથી મળ્યા. આ મામલે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેને કહ્યું કે, ગત વર્ષના યુનિફોર્મ હજુ બાળકો પાસે છે, જ્યારે નવો યુનિફોર્મ આવતા હજુ 15 દિવસ જેવું થશે. સાથે 30મી જાન્યુઆરીએ માત્ર પ્રેક્ટિસ શરૂ થશે તેવું પણ તેમણે કહ્યું છે.ટેન્ડર પ્રક્રિયા મોડી અને યુનિફોર્મ ટેસ્ટિંગ માટે મોકલ્યાનું પણ તેમણે કારણ આપ્યું છે.