हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
પાટણ કોંગ્રેસમાં 'કકળાટ' MLA કિરીટ પટેલ સામે મહિલા નેતાએ મોરચો માંડ્યો
Dhaval Gokani
|
Jan 24, 2026, 04:55 PM IST
Controversy in Patan Congress, woman takes up front against MLA Kirit Patel
More Videos
01:39
u
ફરી મહામારીનો ખતરો? નિપાહ વાયરસને કારણે આ જગ્યાએ લાગ્યા કડક પ્રતિબંધો
08:01
u
26મી જાન્યુઆરીએ ગાંધીનગરમાં ઠાકોર સમાજનું મહાસંમેલન, ગેનીબેન-અલ્પેશ એક મંચ પર આવશે
03:29
u
Big Breaking: યશરાજસિંહ ગોહિલ સામે હત્યાનો ગુનો નોંધાયો, જાણો કેમ પોલીસને ગઈ હતી શંકા
03:11
u
મનાલીમાં ભારે હિમવર્ષા... રસ્તા બંધ, ટ્રાફિક જામ થતાં પ્રવાસીઓ ફસાયા, જુઓ વીડિયો
04:54
u
Surat News: SIRની પ્રક્રિયામાં ગોટાળો? જીવિત મતદારોને મૃત જાહેર કર્યાનો દાવો
01:45
u
"કોને પૂછીને વરઘોડો કાઢ્યો" મહેસાણાના બેડસ્મા ગામમાં બબાલ, સાત શખ્સોએ કર્યો હુમલો
05:42
u
રાજકોટમાં પત્નીના ત્રાસથી કંટાળી પતિએ નોંધાવી ફરિયાદ, મહિલાની દાદાગીરી CCTVમા કેદ
00:57
u
અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસ: જેલમાંથી બહાર આવ્યા રાજદીપસિંહ જાડેજા
01:20
u
ઓશિવારા ફાયરિંગ કેસમાં અભિનેતા KRKની ધરપકડ, જાણો વધુ વિગતો
02:53
u
અમદાવાદ: મોતનું ઘેરાતું રહસ્ય! ગોહિલ દંપત્તિના મોત મામલે મોટા અપડેટ સામે આવ્યા, જુઓ Video
Trending news
Legging
Legging પહેરવામાં યુવતીઓએ આ ભુલો ક્યારેય ન કરવી, લુક લાગશે સૌથી ખરાબ
Gujarat politics
અડધી રાતે જ કેમ મળશે ઠાકોર સમાજનું સંમેલન, અલ્પેશ ઠાકોર આપ્યું મોટું કારણ
#GujaratPolitics #Mission2027 #CastePolitics #Zee24Kalak #PatidarPower #OBCUnity #ThakorSamaj #KoliSamaj #Gandhinagar #AlpeshThakor #GenibenThakor #SocialEngineering #GujaratElection
ગુજરાતના નેતાઓનો 'સુલતાન' બનવાનો ખેલ", કેમ નેતાઓએ ફરી પકડ્યો જ્ઞાતિવાદનો છેડો?
india
સાવધાન! કોરોના જેવા ઘાતક વાયરસની ભારતમાં એન્ટ્રી! કેરળમા લોકડાઉન, જાણો શું છે લક્ષણો
Himalayas
વૈજ્ઞાનિકોનું મોટું એલર્ટ: ભારતની ધરતીમાં પડશે તિરાડ, હવે બદલાઈ જશે એશિયાનો નકશો ?
Gujarat politics
ગુજરાતના રાજકારણમાં નવો વળાંક લાવશે કોળી સમાજ? શક્તિપ્રદર્શનથી આરપારની લડાઈના મૂડમાં
t20 world cup 2026
T20 World Cup : ICCએ બાંગ્લાદેશને T20 વર્લ્ડ કપમાંથી કર્યું બહાર, આ ટીમની એન્ટ્રી
Indian origin crime USA
અમેરિકામાં ચોંકાવનારી ઘટના, ભારતીય મૂળના વ્યક્તિએ પત્ની સહિત ચાર લોકોની કરી હત્યા
Gujarat politics
યશરાજસિંહ ગોહિલ આપઘાત કેસમાં મોટો વળાંક : શક્તિસિંહના ભત્રીજા સામે હત્યાનો ગુનો
Athos Salome
શું બ્રાઝિલના આ ભવિષ્યવક્તાની ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી રહી છે? ડરામણી છે ભવિષ્યવાણીઓ