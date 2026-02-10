हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
ગાયક સુનિલ ઠાકોરના સમાજના બંધારણ વિરુદ્ધ ગીતથી વિવાદ, આખરે માંગી માફી
Viral Raval
|
Feb 10, 2026, 10:28 AM IST
Controversy over Sunil Thakor song about thakor samaj bandharan now apologizes
00:47
u
U-19 વર્લ્ડ કપ વિજેતા ખિલન પટેલનું મોડાસામાં ભવ્ય સ્વાગત, ખુલ્લી જીપમાં યોજાયો રોડ શો
01:03
u
અમદાવાદ AMCનો મોટો નિર્ણય, શહેરના 6 મહત્વના ઓવરબ્રિજનું 63 કરોડના ખર્ચે થશે કાયાકલ્પ
02:39
u
રાજકોટમાં 120 કિલો ચાંદીની ચોરી કરનાર ઝડપાયો, અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મળી સફળતા
03:15
u
2027ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી અંગે અત્યારથી થઈ ભવિષ્યવાણી, જુઓ Video
03:02
u
જૂનાગઢમાં નાગા સાધુઓનું આગમન, ભવનાથ મેળાની તૈયારી પૂરજોશમાં
02:09
u
પહેલા સંદીપ કૌરની હત્યા કરી, પછી પ્રિન્સે પણ ભર્યું અંતિમ પગલું, ઘટના કેમેરામાં કેદ
00:29
u
વિપક્ષ લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા સામે અવિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ લાવશે
00:31
u
લાખો રૂપિયાનું સોનું આંતરવસ્ત્રમાં છુપાવ્યું, અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઝડપાયો વ્યક્તિ
02:01
u
અમદાવાદમાં 'હું નથુરામ'નાટકનો વિરોધ, ગોડસે અને RSS વિરુદ્ધ સૂત્રો લખાયા
01:40
u
બીજાના વધે કે ન વધે! ધારાસભ્યોને મળતા ભથ્થામાં વધારો થઈ શકે છે, Watch Video
Trending news
Adnan Sami
અદનાન સામીએ RSS વડા સાથે કર્યું ભોજન તો થયો વિવાદ, હવે સિંગરે તોડ્યું મૌન
Cities of Tomorrow
Z 24 Kalak ની વિશેષ પહેલ ‘આવતીકાલનાં શહેરોની પરિકલ્પના’ : અમે જાણ્યું ગુજરાતનું વિઝન
Ahmedabad
હર્ષ સંઘવીનો હુંકાર : ગુજરાતના અપરાધીઓ સામે ટાંટિયાતોડ સર્વિસ ચાલુ જ રહેશે!
Gold rate
સોના-ચાંદી ફરી પાછા ધડામ થયા, ભાવ ઘટીને કેટલો થઈ ગયો? ફટાફટ જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Bangladesh Elections Survey
બાંગ્લાદેશમાં ચૂંટણી પહેલા એક મોટો સર્વે, તારિક રહેમાન કે શફીક, કોણ બનશે આગામી PM
t20 world cup 2026
ICCનો એક માસ્ટરસ્ટ્રોક...અને પાકિસ્તાન ઘૂંટણિયે પડ્યું, બધી શરતો હવાઈ ગઈ, રમશે મેચ
Surat Cleanliness Award
સુરત મનપાના દાવા પોકળ,સ્વચ્છતાના એવોર્ડ વચ્ચે લાખોના ખર્ચે બનેલું શૌચાલય 2 માસથી બંધ
Cities of Tomorrow
ઉર્જાવાન ગુજરાતથી વિકસિત ભારત, ગ્રીન હાઈડ્રોજન-ક્લીન એનર્જી ક્ષેત્રે ગુજરાતની હરણફાળ
Silver rate today
ચાંદી એક જ ઝટકામાં 16826 રૂપિયા ઉછળી, શું પૂરો થઈ ગયો સૌથી ખરાબ સમય?
Rajkot Silver Theft
રાજકોટમાં થયેલી 120 કિલો ચાંદીની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, ક્રાઈમ બ્રાન્ચે એકને દબચ્યો