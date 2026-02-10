ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ગાયક સુનિલ ઠાકોરના સમાજના બંધારણ વિરુદ્ધ ગીતથી વિવાદ, આખરે માંગી માફી

Viral Raval | Feb 10, 2026, 10:28 AM IST
Controversy over Sunil Thakor song about thakor samaj bandharan now apologizes

Trending news