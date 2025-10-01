VIDEO: ખેડામાં મોટાપાયે ચાલતું હતું ધર્માંતરણ, રેડ પાડતા 59 લોકો મળ્યા, જુઓ કેવી હતી હાલત
ખેડાના નડિયાદમાં મોટા પાયે ચાલી રહેલા ધર્માંતરણના ખેલનો પર્દાફાશ થયો છે. અન્ય રાજ્યો તેમજ નેપાળથી લોકોને લાવી ધર્માંતરણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. પોલીસે બાતમીના આધારે રેડ પાડી ત્યાંથી 59 લોકો મળી આવ્યા હતા, 9 સગીરો પણ સામેલ હતા. પોલીસે આ મામલે સ્ટીવન મેકવાના નામના આરોપીની ધરપકડ કરી છે જ્યારે તેમનું બેંક એકાઉન્ટ ચેક કરવામાં આવ્યું તો છેલ્લા 3 વર્ષણાં 1 કરોડનું ફંડ મળ્યું છે. જેમાંથી કેટલુંક ફંડ વિદેશમાંથી પણ આવ્યું હતું.