પદ્દાધિકારીઓ ખુલ્લેઆમ ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આગળ, કોર્પોરેટરના પુત્રએ માંગી 20 લાખની ખંડણી, વાયરલ ઓડિયો ક્લીપ ખોટી હોવાનો દાવો

Oct 05, 2025, 04:39 PM IST

ડીસા કોર્પોરેટરના પુત્ર ધવલ કેલાની ઓડિયો ક્લીપ વાયરલ થઈ. જેમાં 20 લાખની ખંડણી માગવાનો અને કામ બંધ કરવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે Z 24 કલાકની ધવલ કેલા અને તેમના માતા રેખા કેલા સાથે વાતચીત થતાં તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે વાયરલ થયેલ ઓડિયો ક્લીપ AIથી બનાવેલ છે અને હેરાન કરવાના પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે. ફોનમાં વાત કરતા કર્મચારી અને બંને વચ્ચેની વાતચીતના ઓડિયોની ચકાસણી માટે તપાસ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દા અંગે ખુલાસો થશે.

