પ્રદેશ ભાજપને મળશે નવા અધ્યક્ષ, જાણો કોણ રેસમાં સૌથી આગળ?...તમામ વિગતો

Viral Raval | Oct 02, 2025, 02:10 PM IST

Z 24 કલાક પર ગુજરાતની રાજનીતિના મોટા સમાચાર. જગદીશ વિશ્વકર્મા બની શકે ભાજપના નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષ: સૂત્ર. આવતી કાલે ચૂંટણી માટે ફોર્મ ભરવામાં આવશે. 4 ઓકટોબર શનિવારે નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષની જાહેરાત થશે. પ્રદેશ હોદ્દેદારો સાથે જિલ્લા કક્ષાથી આગેવાનો રહેશે ઉપસ્થિત. નવા નામની જાહેરાત તમામ આગેવાનોની સમક્ષ થઈ શકે છે. સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકર પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે હાજર. નવા પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ માટે કાઉનડાઉન શરૂ. કમલમ ખાતે નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષની નિમણૂકની તૈયારી શરૂ. 

