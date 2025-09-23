हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
અડાલજ લૂંટ વીથ મર્ડર કેસમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મળી મોટી સફળતા, આરોપીની ધરપકડ, Video
Viral Raval
|
Sep 23, 2025, 03:55 PM IST
Crime Branch gets big success in Adalaj loot with murder case accused arrested
More Videos
01:04
u
પોતાને કલકી અવતાર માનતા રમેશ ફેફરે જીવન ટૂંકાવી દીધુ, પ્રાથમિક તારણ હચમચાવી દેશે
00:47
u
મંત્રીમંડળના વિસ્તરણની અટકળો વચ્ચે CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ દિલ્લીની મુલાકાતે, જાણો કારણ
02:32
u
સુરત: હાઈ લા...આ શું? દુષ્કર્મ કેસમાં જેલમાં બંધ આસારામની નવી સિવિલમાં આરતી ઉતારાઈ
00:32
u
પદ્મિનીબા વાળાના પુત્રએ પહેલા રિવોલ્વર સાથે ગરબામાં રોલો પાડ્યો, પછી માફી માંગી, Video
00:56
u
આ પાકિસ્તાન નથી, અહીં મોડે સુધી ગરબા રમાશે- સાંસદ ધવલ પટેલ
06:16
u
કોંગ્રેસ નેતા પ્રતાપ દુધાતની કાર આંતરવાનો પ્રયત્ન, ધોકાથી હુમલો કરવાનો પ્રયાસ
01:10
u
નવરાત્રીના પહેલા જ દિવસે યુનાઈટેડ વેના ગરબામાં થયો વિવાદ, ખેલૈયાઓ હેરાન પરેશાન, જુઓ Video
01:38
u
વડોદરા: માંજલપુરમાં ગરબાના મેદાન બહાર વિધર્મી યુવકો અશ્લિલ હરકતો કરતા પકડાયા, Video
00:56
u
28 સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદ કેડો નહીં મૂકે, અંબાલાલની મોટી આગાહી, Video
02:18
u
રિવોલ્વર લઈને ગરબામાં સિનસપાટા કરતો જોવા મળ્યો પદ્મિનીબાનો પુત્ર, જુઓ Video
Trending news
Gujarat CM
મંત્રીમંડળ નહિ, આ કારણે કામ છોડીને દિલ્હી પહોંચ્યા છે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી
gandhinagar
અડાલજ લૂંટ વિથ હત્યા કેસમાં પોલીસને મોટી સફળતા; ગાંધીનગરના આરોપી વિપુલ પરમારની ધરપકડ
Viral Video
દાદા તમારી ઉંમરનો તો વિચાર કરો! કાકાની હરકત જોઈ લોકો થઈ ગયા સ્તબ્ધ, જુઓ Viral Video
Rajkot
રાજકોટ : પોતાની જાતને ભગવાનનો દસમો અવતાર માનતા રમેશ ફેફરે કરી આત્મહત્યા
gujarat
નવરાત્રી શરૂ થયા બાદ પોલીસને યાદ આવ્યા નિયમો, હોટેલમાં યુવક-યુવતીઓને બે-ત્રણ કલાક...
america
જાણતા-અજાણતા ટ્રમ્પે કરી દીધી ભારતની મદદ, 60 અબજ ડોલરની ઈન્ડસ્ટ્રીને આપી મોટી ભેટ!
When was US Divided
બે ભાગમાં વહેચાઈ જશે અમેરિકા ! ભારતમાં પણ મોટા ઉલટ-ફેરના એંધાણ, વાયરલ થઈ ભવિષ્યવાણી
India vs Australia
ટોસ પહેલા જ શ્રેયસ ઐયરે અચાનક છોડી કેપ્ટનશીપ, રાહુલ-સિરાજનો પ્લેઇંગ-11માં સમાવેશ
Gujarat politics
રાહુલ ગાંધી પાસ થશે કે ફેલ? છ મહિનામાં 5 વાર ગુજરાત આવ્યા, આવો છે પ્લાન
gujarat
સિવિલ હોસ્પિટલમા 'અંધભક્તિ’ની પરાકાષ્ઠા! બળાત્કારી આસારામનો ફોટો મૂકી પૂજા-આરતી કરાઈ