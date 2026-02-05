हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
અમદાવાદમાં ગુનેગારો બેફામ, એક યુવક પર જીવલેણ હુમલો, જુઓ Video
Dhaval Gokani
|
Feb 05, 2026, 01:40 PM IST
Criminals rampage in Ahmedabad, fatal attack on a youth
00:39
u
વાવ-થરાદ : ખેતી બચાવવા ખેડૂતો મેદાને, નર્મદા વિભાગે કેનાલ સાફ ન કરતાં ખેડૂતો જાતે સફાઈ કરવા મજબૂર
01:01
u
Video : સુરતમાં પ્રમુખ સ્વામી ઓવરબ્રિજ પર ઓઈલ ઢોળાતા રસ્તો બન્યો લપસણો, બાઈક સવાર યુવક પટકાયો
02:00
u
ધારાસભ્ય અમિત શાહના વિરોધ બાદ અમદાવાદમાં નહિ બને કતલખાનું, બજેટમાં રદ કરાયું
02:14
u
અમદાવાદમાં ગૌવંશ લઈ જતી કારનો ચંદ્રનગર પાસે અકસ્માત, એક આરોપી ઝડપાયો
04:23
u
અમદાવાદની હાઈપ્રોફાઈલ દારૂપાર્ટીમાં મોટો ખુલાસો : મુંબઈના શખ્સે સાઢુ માટે આપી હતી થીમ પાર્ટી, 2.91 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત
01:06
u
હકાભા ગઢવીની લાલજી દેસાઈને ખુલ્લી ચેતવણી : કલાકારો વિશે બોલવામાં મર્યાદા રાખો
01:24
u
ભારત-અમેરિકાની ટ્રેલ ડીલ પર બ્લૂમબર્ગના રિપોર્ટમાં મોટો ખુલાસો, ડોભાલની વાતચીત આવી સામે
00:34
u
અમરેલી ભાજપના ઉપપ્રમુખે 3 કરોડની છેતરપીંડી કરીને કહ્યું, ‘હવે રૂપિયા મળવાના નથી...થાય એ કરી લો..’
02:10
u
અમદાવાદના સાણંદમાં હાઈપ્રોફાઈલ દારૂપાર્ટી પર દરોડા : વેડિંગ એનિવર્સરીમાં 81 લોકોની ધરપકડ
01:02
u
સુરતમાં ભાજપ નેતાએ જ તોડ્યાં નિયમો, પૂર્વ મહામંત્રીએ રસ્તો રોકીને ફડાકડા ફોડી કરી જન્મદિવસની ઉજવણી
Trending news
Ahmedabad
આવો હતો સાણંદની હાઈપ્રોફાઈલ દારૂપાર્ટીની અંદરનો નજારો : 11 ટેબલ પર કેક, હુક્કા અને દ
Health TIPS
બાફતા પહેલા દાળ અને કઠોળને પલાળવા શા માટે જરૂરી ? પલાળ્યા વિના દાળ બાફો તો શું થાય ?
2036 Olympics
અમદાવાદના આસારામ આશ્રમ પર રમાશે ઓલિમ્પિક ગેમ્સ: હાઈકોર્ટનો 500 કરોડની જમીન માટે આદેશ
narendra modi
PM મોદીના સંબોધન વગર લોકસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ પાસ
t20 world cup 2026
વોર્મ અપ મેચે જ નક્કી કરી નાખી ભારતની પ્લેઈંગ-11, આ બે ખેલાડીઓને બેસવું પડશે બહાર !
Ahmedabad
અમદાવાદમાં હવે નહિ બને નવું કતલખાનું! બજેટમાં દરખાસ્ત વિરોધને કારણે પાછી ખેંચાઈ
Indian Rupee
શું તમારી પાસે હજુ પડી છે 2000 રૂપિયાની નોટ, ફટાફટ જાણી લો લેટેસ્ટ અપડેટ
salt water
Salt Water: રોજ સવારે ખાલી પેટ મીઠાવાળું પાણી પીવાથી થતા લાભ વિશે જાણો
gujarat
જસદણના આ ઉદ્યોગે બદલી નાખ્યુ મહિલાઓનુ કિસ્મત! કેવી રીતે વિદેશોમા ફેલાવી કળાની સુવાસ?
Harmanpreet Kaur
મોગાની દીકરી આજે વર્લ્ડ ક્રિકેટ પર કરે છે રાજ! જાણો હરમન કેવી રીતે બની ક્રિકેટ ક્વીન