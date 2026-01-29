हिन्दी
દાહોદમાં શ્વાનનો આતંક, 10થી વધુ લોકોને બનાવ્યા નિશાન, CCTV ફૂટેજ આવ્યા સામે
Dilip Chaudhary
|
Jan 29, 2026, 04:17 PM IST
Dahod Dog Bite Woman Injured CCTV Footage
09:51
u
75 વર્ષ બાદ પણ જાતિગત ભેદભાવ, US જેવી સ્થિતિ ન બની જાય... UGC ના નવા નિયમો પર SCની ટિપ્પણી
09:51
u
Ajit Pawar Funeral: બારામતીએ આંખમાં આંસુ સાથે આપી 'દાદા'ને વિદાય, અજિત પવાર પંચતત્વમાં વિલીન
06:10
u
બારામતીના નાયકની અંતિમ વિદાય, અનેક દિગ્ગજોએ આપી શ્રદ્ધાંજલિ, પુત્રો આપશે મુખાગ્નિ
05:19
u
Video - અજીત દાદાને અંતિમ વિદાય આપવા ઉમટ્યું બારામતી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ હાજર
03:49
u
અજિત પવારના રાજકીય સન્માન સાથે અંતિમ સંસ્કાર, શાહ-ગડકરી, ફડણવીસ હાજર
00:50
u
મોંઘવારીનો સૌથી મોટો ડામ: સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં ભડકો, ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું
02:37
u
ભૂક્કા કાઢી નાંખશે ગુજરાતમાં કાતિલ ઠંડી! વરસાદની આગાહી વચ્ચે આ વિસ્તારોમાં હજુ પારો ગગડશે!
00:52
u
રેકોર્ડબ્રેક ઉછાળો! ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર તેજીનો કરંટ, નવો ભાવ સાંભળીને હોશ ઉડી જશે!
03:13
u
લો બોલો! અમદાવાદમાં કરોડોના ખર્ચે બનેલું મલ્ટિલેવલ પાર્કિંગ AMCએ વેચવા કાઢ્યું!
01:15
u
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની સાબરમતી આશ્રમ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટના વાઇસ ચેરમેન તરીકે નિમણૂંક
Sunetra Pawar
કોણ છે સુનેત્રા પવાર? બની શકે છે મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી, જાણો વિગત
CNG car
34 KM માઈલેજ, 5 લાખથી ઓછી કિંમત... આ છે દેશની સૌથી સસ્તી CNG કાર
Gujarat politics
જયરાજસિંહનું ધાર્યું થયું! અલ્પેશ ઢોલરિયાને ફરી રાજકોટ મળ્યું, પ્રમુખ પદે યથાવત રાખવ
Varun Gochar 2026
165 વર્ષ બાદ આ જાતકોની બલ્લે-બલ્લે, ધનના દાતા શુક્ર બનાવશે અદ્ભુત યોગ
Whatsapp
એક ક્લિક અને WhatsApp સેફ ! હેકિંગનો ડર થશે દૂર, લોન્ચ થયું નવું ફીચર
gujarat
આંતરરાજ્ય બાળ તસ્કરી રેકેટનો પર્દાફાશ, 15 દિવસના બાળકનું રેસ્ક્યું, મોટો ખુલાસો
Rule Change February 2026
1 ફેબ્રુઆરીથી બદલાઈ જશે આ 5 મોટા નિયમો, LPG થી લઈને FASTag સુધી શું પડશે અસર?
t20 world cup 2026
બસ હવે બહુ થયું ! આ સ્ટાર ખેલાડી પ્લેઈંગ-11માંથી થશે બહાર
LIVE BLOG : ગુજરાતમાં ભૂકંપના આંચકા અને અમદાવાદમાં 5 લોકો દટાયા, સોના-ચાંદીના ભાવો ઐતિહાસિક સપાટીએ
positive thinking
Positive Thinking: મનમાં વધી રહી હોય નિરાશા તો આ રીતે બદલો જીવનની દિશા