ફાગણી પૂનમે ડાકોર જવાના હોય તો જાણી લેજો! ST વિભાગનો શું છે ખાસ એક્શન પ્લાન?
Dakor Phagani Poonam Fair: ગયા વર્ષે પણ એસટી વિભાગ માટે આ મેળો ઘણો સફળ રહ્યો હતો. ગત વર્ષના આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો 1.10 લાખથી વધુ મુસાફરોએ એસટી સેવાનો લાભ લીધો હતો. એક સપ્તાહમાં 3,000 થી વધુ ટ્રિપ્સ મારફતે મુસાફરોને મંજિલ સુધી પહોંચાડાયા હતા. આ સુવિધા દ્વારા વિભાગને અંદાજે ₹1.15 કરોડની વધારાની આવક થઈ હતી.
પરિવહન માટેનો ખાસ એક્શન પ્લાન
એસટી વિભાગ દ્વારા આગામી 27 ફેબ્રુઆરી થી 3 માર્ચ દરમિયાન વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ભીડને પહોંચી વળવા માટે ગુજરાત એસટી વિભાગ દ્વારા કુલ 650 જેટલી એક્સ્ટ્રા બસો ફાળવવામાં આવી છે.
આ બસો ખાસ કરીને ડાકોરથી નડિયાદ, અમદાવાદ, આણંદ, બોરસદ, વડોદરા અને કપડવંજ જેવા મુખ્ય રૂટ પર દોડશે. યાત્રાળુઓની સરળતા માટે ડાકોરમાં APMC ગ્રાઉન્ડ ખાતે ખાસ વધારાનો પિક-અપ પોઇન્ટ ઊભો કરવામાં આવશે, જેથી મુસાફરોને બસ પકડવામાં સરળતા રહે.