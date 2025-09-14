ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

VIDEO: મિલમાં ડ્રમ વોશર ફાટવાની ઘટી ભયાનક દુર્ઘટના, આજ સુધી નવના મોત! મિલ માલિક સહિત 5 લોકોની ધરપકડ

Sep 14, 2025, 02:11 PM IST

સુરતના પલસાણા ડ્રમ વોશર ફાટવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. ફેક્ટરી ઈન્સ્પેક્ટરના રિપોર્ટ બાદ મિલ માલિક સહિત 5 લોકોની અટકાયત કરી ગુનો નોંધાયો છે. અત્યાર સુધી ડ્રમ વોશરને કારણે નવ લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે. જ્યારે અત્યારે 11 ઈજાગ્રસ્ત લોકો સારવાર લઈ રહ્યા છે. સૂત્રો અનુસાર, ડ્રમ વોશર અતિ જૂનું અને ખામીભર્યું જણાયું જે કામ કરતા લોકો માટે ખતરારુપ બની રહે છે. હાલ પોલીસે માલિક સહિત અન્ય લોકોની પૂછપરછ હાથ ધરી છે અને કડક કાર્યવાહી શરુ કરી છે. જુઓ વીડિયો

