ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
Shocking! દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં વધુ એક ડોક્ટરની ધરપકડ થઈ, શ્રીનગરની હોસ્પિટલમાં કાર્યરત હતો
Viral Raval
Nov 12, 2025, 10:26 AM IST
delhi blast case one more doctor arrested
નવસારી: બીલીમોરામાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમ પર હુમલો, આરોપી-SMCની ટીમ વચ્ચે સામસામે ફાયરિંગ
ડો. શાહીનની ધરપકડ બાદ અત્યંત ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા, Video
દિલ્લી બ્લાસ્ટ કેસ: વધુ એક ડોક્ટરની પોલીસે કરી ધરપકડ, ઉમર મોહમ્મદનો છે મિત્ર
દિલ્લીમાં થયેલા વિસ્ફોટ પર PM મોદીએ ભૂટાનની ધરતીથી આપ્યું મોટું નિવેદન, Video
Delhi Blast: સંદિગ્ધ ડોક્ટર ઉમર વિશે સામે આવી એક્સક્લુઝિવ જાણકારી
દિલ્લી વિસ્ફોટ પર સૌથી મોટો ખુલાસો, જુઓ Video
ડોક્ટરે કર્યો જીવલેણ વિસ્ફોટ? કારમાં ડો. ઉમર મોહમ્મદ હતો સવાર, Video
દિલ્હીમાં વિસ્ફોટ થયો તે સમયના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા, જુઓ Video
હરિયાણાના ફરિદાબાદમાં વધુ એક ઘરમાં તપાસ, પકડાયો 2563 કિલો શંકાસ્પદ વિસ્ફોટક સામાન
અમેરિકાના લોકો માટે ખુશખબર, શટડાઉનનો અંત આવી શકે છે
Trending news
BCCI
BCCIના મેસેજથી રોહિત-વિરાટની ટેન્શન વધ્યું! ટીમમાં રહેવા માટે મૂકવામાં આવી મોટી શરત
budh vakri 2025
18 દિવસ ઉલટી ચાલ ચલશે ગ્રહોના રાજકુમાર, આ લોકોના જીવનમાં ધરખમ ફેરફાર આવશે
Ahmedabad News
રનવે પર લોહીના ડાઘ... એર ઇન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનાના 5 મહિના પછી, મોટું ઓપરેશન !
gujarat
'વર્ષોથી ભલે ભાડું ભર્યું હોય..',મકાન માલિક અને ભાડુઆતને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો
Delhi Blast
દિલ્હી બ્લાસ્ટ વિશે અત્યંત ચોંકાવનારો ખુલાસો, ખોટો બોમ્બ બનાવી બેઠા હતા આતંકી
ahmedabad rural court
ડાયરા કલાકાર દેવાયત ખાવડને લઈને મોટા સમાચાર; રાણાને મોટો ઝટકો! કોર્ટે જામીન કર્યા રદ
Dharmendra Deol health update
ધર્મેન્દ્ર હોસ્પિટલમાંથી થયા ડિસ્ચાર્જ, પરિવારે તેમને ઘરે લઈ જવાનો લીધો નિર્ણય
pm modi
ફરી ઓપરેશન સિંદૂરના ભણકારા ? વિદેશથી પરત ફર્યા પછી, PM મોદીની બેઠક
Govinda
ઘરમાં અચાનક બેભાન થઈ ગયા બોલીવુડ અભિનેતા ગોવિંદા, હોસ્પિટલમાં દાખલ
Superfood
અસેરિયાના બી સહિત આ 3 વસ્તુઓ છે સુપરફુડ, સાયન્સ પણ માને છે આ વસ્તુઓના પાવરને