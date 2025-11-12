ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

Shocking! દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં વધુ એક ડોક્ટરની ધરપકડ થઈ, શ્રીનગરની હોસ્પિટલમાં કાર્યરત હતો

Viral Raval | Nov 12, 2025, 10:26 AM IST
delhi blast case one more doctor arrested

Trending news