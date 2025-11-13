हिन्दी
વીડિયો
આતંકી ડો. ઉમરનું નવું CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યું, પાછળની સીટ પર જુઓ શું છે, Watch Video
Viral Raval
|
Nov 13, 2025, 02:33 PM IST
delhi blast Umar new CCTV footage surfaced Watch Video
Trending news
Amreli BJP MLA Hira Solanki
'અમારા જેવા માથાભારે લોકો કોળી સમાજને જોઈશે', MLA હીરા સોલંકીના 'બેબાક બોલ'નો VIDEO
gujarat
ગુજરાત કોંગ્રેસને વધુ એક મોટો ઝટકો: વધુ એક દિગ્ગજ નેતાએ પાર્ટી સાથે છેડો ફાડ્યો!
Ambaji Marble
અંબાજી માર્બલને મળ્યો GI Tag, હવે શ્રદ્ધા સાથે ઔદ્યોગિક ગૌરવનું બન્યુ પ્રતીક
India vs South Africa
કોલકાતા ટેસ્ટમાં અક્ષર પટેલના રમવા પર સસ્પેન્સ, આવી હશે ભારતની પ્લેઈંગ-11
pm kisan yojana
આ ખેડૂતોના ખાતામાં 2000ના બદલે આવશે 4,000 રૂપિયા! ક્યારે આવશે PM કિસાનનો 21મો હપ્તો?
Fruits
Fruits: આ 5 ફળની તાસીર હોય છે ગરમ, શિયાળામાં ભુલ્યા વિના રોજ 1 ખાવું
LIC
ઘર બેઠા આજીવન મળશે 1,42,500 નું પેન્શન, માત્ર એક વખત કરો રોકાણ, LICની શાનદાર સ્કીમ
New Toll Plaza Rules
15 નવેમ્બરથી બદલાઈ જશે ટોલ પ્લાઝાના નિયમ; જો આ ભૂલ કરી તો બમણો ચૂકવવો પડશે ટોલ
Gold rate
ગણતરીના કલાકોમાં 7000 રૂપિયા વધ્યો ભાવ, સોના-ચાંદીના ભાવમાં એક ઝટકે બંપર ઉછાળો
gujarat terror conspiracy
ગુજરાતમાં આતંકી કાવતરાનો પર્દાફાશ: બાયોકેમિકલ રાઇસિનનો હુમલો થયો હોત તો કેટલો ઘાતક..