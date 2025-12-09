નાગરિકતા મળતા પહેલા મતદાર યાદીમાં નામ કઈ રીતે? કોર્ટની સોનિયા ગાંધીને નોટિસ
દિલ્હીની રાઉઝ એવેન્યુ કોર્ટે સોનિયા ગાંધી વિરુદ્ધ મતદાર યાદીમાં નામ સાથે જોડાયેલા મામલામાં મોટો નિર્ણય લીધો છે. અદાલતે કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ વિરુદ્ધ કથિત રૂપથી ભારતીય નાગરિકતા વગર મતદાર યાદીમાં નામ સામેલ કરાવવાના મામલામાં તેમને અને દિલ્હી પોલીસને નોટિસ ફટકારી છે. મામલો તે આરોપ સાથે જોડાયેલો છે કે કથિત રૂપથી ભારતીય નાગરિકતા હાસિલ કરતા પહેલા તેમણે તેમનું નામ નવી દિલ્હીની મતદાર યાદીમાં સામેલ કરાવ્યું હતું. અદાલત આ પ્રકરણની આગામી સુનાવણી 6 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ કરશે.