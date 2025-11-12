हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
દિલ્લી: PM મોદી LNJP હોસ્પિટલ પહોંચ્યા, વિસ્ફોટમાં ઘાયલ થયેલા લોકોના ખબર અંતર પૂછ્યા
Viral Raval
|
Nov 12, 2025, 03:42 PM IST
Delhi PM Modi reaches LNJP Hospital met the people injured in the explosion
More Videos
02:38
u
લો બોલો...ડ્રેનેજ પમ્પિંગ સ્ટેશનમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં દારૂની પોટલીઓ, દેશી-વિદેશી દારૂની રેલમછેલ
02:38
u
રિયાલિટી ચેકમાં ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ, વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટરો ભગવાન ભરોસે
03:07
u
ઝેરને પાણી કે હવામાં ફેલાવીને લોકોને મારવાનો હતો પ્લાન
03:26
u
દિલ્હી વિસ્ફોટનું લેટેસ્ટ CCTV ફૂટેજ, અચાનક અગનગોળામાં ફેરવાઈ ગયો વિસ્તાર
01:25
u
મહેસાણા: મંત્રીઓના મંત્રીપદ જવા મુદ્દે નીતિન પટેલનું મોટું નિવેદન, જાણો કોને જવાબદાર ઠેરવ્યા
01:25
u
આતંકી સંગઠનો સાથે જોડાયેલો મૌલવી સકંજામાં, આતંકી મોડ્યુલનો કથિત માસ્ટરમાઈન્ડ
01:33
u
ગાંધીનગરથી મહત્વના સમાચાર, આ પક્ષના સ્થાપકના ત્યાં આઈટીના દરોડા
01:10
u
Shocking! દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં વધુ એક ડોક્ટરની ધરપકડ થઈ, શ્રીનગરની હોસ્પિટલમાં કાર્યરત હતો
02:30
u
નવસારી: બીલીમોરામાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમ પર હુમલો, આરોપી-SMCની ટીમ વચ્ચે સામસામે ફાયરિંગ
01:13
u
ડો. શાહીનની ધરપકડ બાદ અત્યંત ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા, Video
Trending news
Dhruv Jurel
કોલકાતા ટેસ્ટમાં ધ્રુવ જુરેલની પ્લેઇંગ-11માં થશે એન્ટ્રી, આ ખેલાડીનું કપાશે પત્તુ !
8th Pay Commission
શું 69 લાખ પેન્શનરોને 8મા પગાર પંચના લાભ નહીં મળે? કેમ ઉઠી રહ્યા છે આ સવાલ
Ahmedabad
માતા-પિતા માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો! ડિલિવરી બોયે 13 વર્ષીય સગીરાને ફસાવી આચર્યું...
anil ambani case
અનિલ અંબાણીના બંને હાથમાં લાડવા, એક કંપનીના હાથમાં આવ્યો ખજાનો, બીજીની શાનદાર કમાણી
gujarat
ગુજરાતના ખેડૂતોનું પત્યું નથી, ત્યાં માછીમારોમા ભારે નારાજગી, મોટી સહાય પેકેજની માંગ
UP News
દિલ્હી જ નહીં, રામ મંદિર અને કાશી વિશ્વનાથ મંદિર પણ હતું નિશાને, સ્લીપર સેલ હતો સક્
Rohit Sharma
રોહિતે સ્વીકારી BCCIની શરત...કારકિર્દી બચાવવા લીધો મોટો નિર્ણય, કોહલી મુશ્કેલીમાં
Ahmdabad News
અ'વાદીઓને ઘરમાં મોતને ઘાટ ઉતારવાનો આતંકીઓનો પ્લાન હતો! રિયાલિટી ચેકમાં મોટો ઘટસ્ફોટ
ecgc recruitment 2025
1,69,025 રૂપિયા સુધી પગાર! આ સરકારી કંપનીમાં પીઓની ભરતી, જાણો વિગત
pakistan
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમે એવું તો શું કર્યું કે PM શાહબાઝે જાહેર કરી 7 દિવસની રજા ?