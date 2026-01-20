સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા વધી સરકારની ચિંતા, EWS અનામત મુદ્દે થશે આંદોલન?
ગુજરાતમાં ફરી એકવાર અનામત અને બેઠકોની ફાળવણીને લઈને રાજકારણ ગરમાયું છે. પાટીદાર નેતા દિનેશ બાંભણીયાની આગેવાનીમાં બિન અનામત વર્ગના સામાજિક અને રાજકીય આગેવાનોની એક મહત્વની બેઠક યોજાઈ...આ બેઠકમાં સરકાર સામે લડત આપવા માટે રણશિંગુ ફૂંકવામાં આવ્યું છે...બેઠક બાદ દિનેશ બાંભણીયાએ જણાવ્યું કે, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારે 10% EWS અનામત આપી તે આવકાર્ય છે, પરંતુ હવે આ 10% અનામતનો અમલ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં પણ થવો જોઈએ તેવી અમારી મુખ્ય માંગ છે...આ મુદ્દે આગામી દિવસમાં સાંસદ અને ધારાસભ્યનું સમર્થન પણ માંગવામાં આવશે...