CCTV : શાળામાં એક વિદ્યાર્થીએ બીજાની પાણીની બોટલમાં ડામરની ગોળીઓ નાંખી, DEO એ શું કહ્યું?
અમદાવાદમાં વધુ એકવાર સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીની જિંદગી જોખમમાં મૂકાઈ છે. અમદાવાદના મણિનગરની દુર્ગા સ્કૂલમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. એક વિદ્યાર્થીની બોટલમાં અન્ય વિદ્યાર્થીએ કેમિકલ ભેળવ્યું. રિસેસમાંથી પરત આવેલા વિદ્યાર્થીએ બોટલમાંથી પાણી પીધું હતું, જેના બાદ તેની તબિયત લથડતા વિદ્યાર્થીને હોસ્પિટલ લઈ જવાયો હતો. સમગ્ર ઘટનાના દ્રશ્યો શાળાના CCTV કેમેરામાં કેદ થયા છે. બોટલમાં કેમિકલ ભેળવનારા વિદ્યાર્થી સામે કાર્યવાહી કરાઈ છે. શાળા પ્રશાસને કૃત્ય કરનારા વિદ્યાર્થીને ઘરભેગો કરી દીધો છે. તો શાળાએ જાણ ન કરતા DEO કચેરીએ શોકોઝ નોટિસ ફટકારી છે.