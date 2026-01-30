નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ભવનાથના મહાશિવરાત્રિના મેળા માટે કરી મહત્વની જાહેરાત
જુનાગઢના ભવનાથમાં મહાશિવરાત્રીના મેળાને લઈ આજે ગાંધીનગરમાં મહત્વની બેઠક યોજાઈ હતી. ગાંધીનગરમાં DyCM હર્ષ સંઘવીની અધ્યક્ષતામાં બેઠકમાં કેટલાક નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. આ બેઠકમાં રાજ્યમંત્રી જયરામ ગામિત પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો જુનાગઢના MLA, કલેક્ટર, SP અને મેયર પણ હાજર રહ્યાં. આ બેઠકમાં સંતો-મહંતોની હાજરીમાં મહાશિવરાત્રીના મેળાના સંદર્ભમાં બેઠકમાં વિસ્તૃત ચર્ચા કરાઈ. તો મહાશિવરાત્રીના મેળાને લઈ સોન્ગ પર લોન્ચ કરાયું હતું.
હર્ષ સંઘવીએ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, મહાશિવરાત્રી મેળામાં સંતોના માર્ગદર્શનથી વિવિધ વિભાગોનું સંકલન કરવામાં આવ્યું છે. દેશનો સૌથી મોટો મેળો થાય તે પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષે રવેડીનો રૂટ 500 મીટર વધારવામાં આવ્યો છે. 1600 જેટલા પોલીસ જવાનો હોય છે, તેની જગ્યા ૨૯૦૦ પોલીસ જવાનો ફરજ બજાશે. ૧૦૦૦ સ્થાનિક યુવાનોનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવશે. અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો મેળો યોજાશે. ૧૧ મી તારીખે નગરમાં સંતોની યાત્રા નીકળશે, નગરયાત્રા સંતોનું સ્વાગત કરવામાં આવશે. પ્રાચીન મેળામાં સૌ કોઈ ને જાહેર આમંત્રણ છે.