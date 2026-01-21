ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

એરપોર્ટ પ્રોજેક્ટ સામે વિરોધનો વંટોળ! જમીન સંપાદન સામે ખેડૂતોમાં રોષ, જુઓ Video

DIPAK CHAVDA| Jan 21, 2026, 11:30 PM IST
Farmers Protest: દેવભૂમિ દ્વારકામાં વિકાસ અને વિનાશ વચ્ચે ખેડૂતોએ જંગ છેડ્યો છે. દ્વારકામાં સૂચિત એરપોર્ટ પ્રોજેક્ટ માટે જમીન સંપાદનની હિલચાલ તેજ થતા જ બે ગામના ખેડૂતો મેદાનમાં આવ્યા છે. વસઈ અને મેવાસા ગામના ખેડૂતોએ પોતાની ફળદ્રુપ જમીન બચાવવા માટે પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવી ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો છે. ખેડૂતોએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો તેમની આજીવિકા સમાન જમીન છીનવવામાં આવશે, તો તેઓ હાઈકોર્ટ સુધી લડત આપશે. ખેડૂતોની સ્પષ્ટ માંગ છે કે, સરકાર ફળદ્રુપ જમીન છોડીને કોઈ બિનઉપજાઉ કે પડતર જમીન પર એરપોર્ટનું નિર્માણ કરે. તંત્ર વિકાસ માટે એરપોર્ટ બનાવવા મક્કમ છે, તો ખેડૂતો પોતાની જમીન બચાવવા માટે અડીખમ છે.

