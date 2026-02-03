ભગવાન બુદ્ધના અવશેષો શ્રીલંકા મોકલાશે, 4 થી 11 ફેબ્રુઆરી અવશેષોનું પ્રદર્શન યોજાશે
ભગવાન બુદ્ધના અવશેષો વડોદરાથી શ્રીલંકા મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં આ અવશેષોને રવાના કરવામાં આવ્યા. વડોદરાની એમ એસ યુનિવર્સિટીના આર્કિયોલોજી વિભાગમાં સચવાયેલા આ અવશેષો શ્રીલંકા મોકલી ત્યાં લોકોના દર્શન માટે રાખવામાં આવશે. 4 થી 11 ફેબ્રુઆરી સુધી અવશેષો કોલંબોમાં રહેશે. શ્રીલંકાના ગગારામય મંદિર ખાતે 4 ફેબ્રુઆરીથી 11 ફેબ્રુઆરી સુધી ભગવાન બુદ્ધના પવિત્ર દેવની મોરીના અવશેષોનું પ્રદર્શન યોજાશે. વર્ષ 1957માં પુરાતત્વવિદ પ્રોફેસર એસ. એન. ચૌધરીએ સૌપ્રથમ સંશોધન કરીને ગુજરાતમાં બૌદ્ધ ધર્મની સમૃદ્ધિની સાક્ષી પૂરાવતા મહત્વપૂર્ણ બૌદ્ધ સ્થાપત્યો અને અવશેષો શોધી કાઢ્યા હતા.