શિવરાત્રી એટલે શિવ-જીવનું મિલન : ગિરનારની ગોદમાં ઉમટ્યું આસ્થાનું ઘોડાપૂર

Dipti Savant| Feb 15, 2026, 09:11 AM IST

જ્યાં શિવ અને જીવનું અનોખું મિલન થાય છે, તે ગરવા ગઢ ગિરનારની ગોદમાં લાખો શ્રદ્ધાળુઓ હર હર મહાદેવના જયકારો કરી રહ્યા છે. 11 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયેલો આ પાંચ દિવસીય મહામેળોમાં આસ્થાનું ઘોડાપુર ઉમટ્યું છે. મિની કુંભ તરીકે ઓળખાતા મહાશિવરાત્રીના આ મહામેળામાં ભક્તિ, ભજન અને ભોજનનો અદ્ભુત સમન્વય જોવા મળી રહ્યો છે. જુઓ મહાશિવરાત્રીના મહામેળા પર આ ખાસ અહેવાલ.

બમ બમ ભોલેનો નાદ... આસ્થાનું ઘોડાપુર... આ કોઈ સામાન્ય મેળો નથી. આ છે આસ્થાનો અગ્નિકુંડ, આ છે ભક્તિનો મહાસાગર. આ છે ગરવા ગઢ ગિરનાર પર્વતની ગોદમાં ઉજવાઈ રહેલો મહાશિવરાત્રીનો મહામેળો. 11 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયેલા આ મહામેળામાં લાખો શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા છે. હાથમાં ત્રિશૂલ, હોઠ પર હર હર મહાદેવનો નાદ અને હૃદયમાં અખંડ શ્રદ્ધા. દરેક ક્ષણ ભક્તિથી ભીંજાઈ છે, દરેક ચહેરા પર ભોળાનાથના દર્શનની આતુરતા ઝળહળી રહી છે. 

