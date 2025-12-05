हिन्दी
હવે આવશે સમસ્યાનો અંત! DGCAએ નવો પરિપત્ર જાહેર કર્યો
Viral Raval
|
Dec 05, 2025, 03:35 PM IST
DGCA issues new circular watch video for more details
04:05
u
વડોદરા: VMCના ક્લાસ-1 અધિકારીઓ માસ લીવ પર ઉતરી ગયા
10:00
u
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને અપાયું ગાર્ડ ઓફ ઓનર, 21 તોપની સલામી
03:55
u
લો બોલો..જબરુ છે આ ગામ, એકમાત્ર પંચાયત જેમાં સરપંચ છે પણ સભ્યો જ નથી
04:40
u
લાલો ફિલ્મ પાછળની અત્યંત કરુણ કથની..ફિલ્મની 100 કરોડની કમાણી, પણ આમને ફૂટી કોડી પણ નહીં?
07:03
u
પ્રમુખપદનાં 75 વર્ષ, પ્રમુખવર્ણી અમૃત મહોત્સવ, 7 ડિસેમ્બર ઐતિહાસિક દિવસ
01:30
u
અમરેલી ભાજપના નેતાની ટ્વીટ બાદ સવાલ ઉઠ્યા, Video
00:55
u
અંબાલાલની ગાત્રો થીજવી દે તેવી આગાહી, જાણો ક્યારે વધશે ઠંડી, આવી શકે માવઠું
01:29
u
લાલો ફિલ્મ વિવાદને લઈને કાજલ હિન્દુસ્તાનીએ કરી પોસ્ટ
01:47
u
પુતિનના ભારત પ્રવાસને લઈને રાહુલ ગાંધીનો મોટો આક્ષેપ
01:26
u
શિક્ષકોને વળી પાછી નવી જવાબદારી? 20 ડિસેમ્બર સુધીમાં કામગીરી પૂરી કરવાની રહેશે
pm modi
ભારતે પુતિન સામે રાખ્યો પોતાનો પક્ષ, કહ્યું: અમે ન્યુટ્રલ નથી, PM મોદીએ કહી આ મહત્વ
RBI Rate Cut
હવે કેટલો આવશે Home Loan, Car Loan અને Personal Loan નો EMI? જુઓ ગણતરી
gujarat development
દેશના ગ્રોથ એન્જિન ગુજરાતની વધુ એક સિદ્ધિ, માથાદીઠ આવક પહેલી વાર ₹3 લાખને પાર
Cricket Unique Records
61760 રન અને 199 સદી...એવો રેકોર્ડ જે તોડવો અશક્ય, કોઈ ખેલાડી ટચ પણ નથી કરી શક્યો
indigo flight update
ઈન્ડિગોની ફ્લાઇટ રદ્દ થતાં મુસાફરો અટવાયા, દિલ્હીથી લઈને અમદાવાદ સુધી હોબાળો
Ketu Gochar 2026
વર્ષ 2026 માં પાપી ગ્રહ કેતુ 3 રાશિના લોકોને અમીર બનાવશે, 3 વખત ચાલ બદલી આપશે શુભ ફળ
Vladimir Putin
PM મોદીએ યુક્રેન યુદ્ધ પર આપ્યો સ્પષ્ટ સંદેશ- ભારત તટસ્થ નથી, શાંતિના પક્ષમાં છે
Chhapara Gram Panchayat
દારૂનું દૂષણ રોકવા આગળ આવી ગ્રામ પંચાયત, છાપરામાં લેવાયો મોટો નિર્ણય
Laalo Krishna Sada Sahaayate
આઠમાં સપ્તાહે પણ ગરજી ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો', સ્ત્રી 2, પુષ્પા 2 અને છાવાનો રેકોર્ડ..
Amit Shah
અમિત શાહ આજથી ત્રણ દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે, આ કાર્યક્રમોમાં આપશે હાજરી