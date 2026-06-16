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ખેડૂત આંદોલનનો ફિયાસ્કો કેમ થયો? કોંગ્રેસનો આરોપ- AAPના કારણે આંદોલન વિખેરાયું

Written ByViral Raval
Published: Jun 16, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:38 PM IST


કોંગ્રેસ પ્રેરિત ખેડૂત આંદોલનમાં રાજકીય સંગ્રામ જોવા મળી રહ્યો છે. 15 જૂને થયેલું ખેડૂતોનું વિરોધ પ્રદર્શન બે પક્ષોના ઝઘડાનું કેન્દ્ર બની ગયું. કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે આમ આદમી પાર્ટીના કારણે આંદોલન વિખેરાયું. આપ નેતાઓએ ખેડૂતોને ઉશ્કેર્યા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો. ખેડૂતોનું ઉશ્કેરણી કરતા મોરબી આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ જોવા મળ્યા. આપ નેતા પંકજ રાણસરીયા, ભદ્રેશ બાબરીયા પર આરોપ. બંને આમ આદમી પાર્ટી નેતાઓએ ખેડૂતોને ગાંધીનગર કૂચ  કરવા માટે ઉશ્કેર્યાના આરોપ લાગ્યા છે. કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે આંદોલનના દિવસે અનેક આપ કાર્યકરો

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