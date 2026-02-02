ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

મેડમ પ્રૂફ વગર બ્લેમ કરે છે! લખીને પ્રોફેસરના ત્રાસથી વિદ્યાર્થીએ કર્યો આપઘાત

Dipti Savant| Feb 02, 2026, 10:26 AM IST

ખેડાના નડિયાદની દિનશા પટેલ નર્સિંગ કોલેજની વિદ્યાર્થીએ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ વિદ્યાર્થીએ પ્રોફેસરના ત્રાસથી જીવન ટૂંકાવ્યું છે. વિદ્યાર્થીએ સ્યૂસાઈડ નોટમાં ‘મેડમ પ્રૂફ વગર બ્લેમ કરે છે‘ એવું લખી ગળે ફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો છે. જય વિજયકુમાર પાટીલ નામના વિધાર્થીએ કોલેજના પ્રોફેસરના ત્રાસથી આવું પગલું ભર્યું હતું. મૃતક વિદ્યાર્થીનું નડિયાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર મામલે નડિયાદ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. 

