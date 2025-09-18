हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
દિશા પટણીના ઘર પર ફાયરિંગ કરનારા એન્કાઉન્ટરમાં માર્યા ગયા, Video
Viral Raval
|
Sep 18, 2025, 10:33 AM IST
Disha Patani House Firing Case 2 men accused of firing killed in encounter
02:11
u
ભારતના પ્રધાનમંત્રી વિશે આ વાત શું તમે જાણો છો? જુઓ Video
01:20
u
VIDEO: જસદણના ખેડૂતોમાં ફેલાયો રોષ, ખેતરમાં મગફળી પાક હોવા છતાં ટેકાના ભાવે ખરીદી માટે રજિસ્ટ્રેશન રદ
00:49
u
સુરત: 19 વર્ષીય યુવકનું વીજ કરંટ લાગવાથી કમકમાટીભર્યું મોત, તાજેતરમાં જ થઈ હતી સગાઈ, પરિવારમાં શોકનો માહોલ
00:57
u
છોટા ઉદેપુરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં પહોંચી ફાયર વિભાગની ટીમ, તમામ સિસ્ટમ બંધ હાલતમાં...જુઓ VIDEO
01:34
u
VIDEO: ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ અરવલ્લીની યુવતીને અપાવ્યો ન્યાય! હર્ષ સંઘવીએ પોતે ફ્લેટના દસ્તાવેજ પરત કર્યા, જુઓ સમગ્ર મામલો
03:51
u
'એક આહુતિ મોદી કે નામ', અમદાવાદમાં કિન્નર સમાજ દ્વારા રાજસૂય યજ્ઞનું આયોજન! લાભ પાંચમથી શરુઆત, 40 દિવસ ચાલશે
01:39
u
VIDEO: ભરુચમાં અધિકારીઓની કામગીરીની અસલિયત બહાર આવી, પ્રમુખ અને ચીફ ઓફિસરનું નાટક કેમેરામાં કેદ
00:45
u
VIDEO: સુરતમાં રાંધણ ગેસની અછત સર્જાતા લોકો પરેશાન! ગેસના બાટલા અને KYC માટે લાંબી કતાર
00:25
u
VIDEO: દિગવંત વિજય રુપાણીના અંતિમયાત્રાના ખર્ચ બાબતે ભાજપ મહામંત્રી રજની પટેલનું આવ્યું નિવેદન
03:21
u
VIDEO: PM મોદીના 75માં જન્મદિવસની ઉજવણી પર ઓપરેશન સિંદૂર થીમ સાથે 75 કિલોની કેક કાપી
qutub minar
આખરે કુતુબ મિનારના દરવાજા કેમ નથી ખુલતા? રહસ્યો, ઇતિહાસ અને સત્ય જાણો
ગુજરાત કોંગ્રેસને ફરી બેઠી કરવા હાઈકમાન્ડ સક્રિય; સંગઠનને મજબુત કરવા રણનીતિ ઘડાઈ
આબુમાં મોટી દુર્ઘટના! સેલ્ફીના ચક્કરમાં મહેસાણાનો યુવક ઊંડી ખીણમા પડ્યો, એક ભૂલ ભારે
9 મહિના બાદ અમેરિકાથી આવ્યા ખુશખબર, સોનાથી લઈ બધા પર જોવા મળશે અસર, ઘટશે EMI!
નવરાત્રીના પહેલા દિવસે ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ઘટસ્થાપન? જાણો કળશ પૂજાનું મુહૂર્ત
સર્વાઈકલ કેન્સરથી બચવા માટે વેક્સીન લેવી શા માટે જરૂરી ? જાણો રસીનો કેટલો થાય ખર્ચ ?
સરકારે જાહેર કર્યું GSTના નવા દરોનું નોટિફિકેશન, સામાન્ય લોકો માટે ખુશખબરી
'રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટે માફી માંગી, પરંતુ...' પાકિસ્તાનના પ્રોપેગેંડાની ખુલ્લી પોલ
8મા પગાર પંચ પર નવું અપડેટ, ક્યારે લાગુ થશે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ ખાસ જાણો
'વિરાસતનું શહેર' કહેવાય છે ગુજરાતનો આ ખાસ જિલ્લો! ઇતિહાસ જાણીને તમે રહી જશો દંગ