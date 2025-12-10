વિશ્વ ફલક પર ભારતની ઐતિહાસિક સાંસ્કૃતિક ઉપલબ્ધિ
Intangible Cultural Heritage: બુધવારે, યુનેસ્કોએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર શૈક્ષણિક, વૈજ્ઞાનિક તથા સાંસ્કૃતિક સંગઠનની અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસા (Intangible Cultural Heritage) ની યાદી જાહેર કરી. આ યાદીમાં દિવાળીના તહેવારનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આના પર ખુશી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે દિવાળી ભારતની સભ્યતાનો આત્મા છે. આ પ્રસંગે દિલ્હીના મંત્રી કપિલ મિશ્રાએ જણાવ્યું કે 10 ડિસેમ્બરના રોજ દિલ્હી સરકાર અલગથી દિવાળીની ઉજવણી કરશે. તમામ સરકારી ઇમારતોને શણગારવામાં આવશે, દિલ્હી હાટમાં ખાસ કાર્યક્રમો યોજાશે અને લાલ કિલ્લા પર દીવા પ્રગટાવવામાં આવશે.