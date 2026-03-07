ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયોગેસ સિલિન્ડરમાં ભાવ વધારો : રસોઈ સિલિન્ડર 60 રૂપિયા અને કમર્શિયલમાં 115 રૂપિયા મોંઘો, આજથી નવા ભાવ લાગુ
ગેસ સિલિન્ડરમાં ભાવ વધારો : રસોઈ સિલિન્ડર 60 રૂપિયા અને કમર્શિયલમાં 115 રૂપિયા મોંઘો, આજથી નવા ભાવ લાગુ
મિડલ ઈસ્ટમાં જંગ વચ્ચે ભારતમાં મોંઘવારીનો મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ઘરેલુ અને કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો ઝીંકાયો છે. ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 60 રૂપિયાનો વધારો કરાયો છે. તો કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર પણ 115 રૂપિયા મોંઘું બન્યું છે. ગેસના નવા આજથી જ લાગુ થઈ ગયા છે. ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરનો નવો ભાવ 913 રૂપિયા થયો છે, તો કમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ 1835 રૂપિયા પર પહોંચ્યો.