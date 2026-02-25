હું વચ્ચે પડ્યો એટલે બચ્યા પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી- ટ્રમ્પ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ગત વર્ષે થયેલા સંઘર્ષ પર વળી પાછો ચોંકાવનારો દાવો કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે તેમણે પાકિસ્તાનના પીએમ શહબાજ શરીફનો જીવ બચાવ્યો. જો તેઓ વચ્ચે ન પડ્યા હોત તો 3 કરોડથી વધુ લોકોના મોત થઈ જાત. તેમણે ફરીથી 8 યુદ્ધ રોકાવ્યા હોવાનો દાવો પણ કર્યો. ટ્રમ્પનો આ દાવો પાકિસ્તાનની પોલ પણ ખોલી રહ્યો છે. જે સંકેત આપે છે કે પાકિસ્તાન ઓપરેશન સિંદૂર બાદ બેકફૂટ પર આવી ગયું હતું. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.