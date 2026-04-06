'ગુજરાતીઓએ તમને સત્તામાંથી બહાર કર્યા એટલે આ બદલો? 6 કરોડ ગુજરાતીઓનું અપમાન કેમ?'
કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જૂન ખડગેના ગુજરાતીઓ વિશેના નિવેદનથી રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાતના ડેપ્યુટી સીએમ હર્ષ સંઘવીએ પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે જે ગુજરાતની ધરતીએ દેશને મહાત્મા ગાંધી આપ્યા, લોખંડી પુરુષ સરદાર પટેલ આપ્યા, સૌથી લોકપ્રિય પીએમ નરેન્દ્ર મોદી આપ્યા, જે ગુજરાતે વિશ્વને નવું વિકાસ મોડલ બતાવ્યું. તે ગુજરાતના 6 કરોડ ગુજરાતીઓનું અપમાન કેમ. ગુજરાતી જનતા કોંગ્રેસને માફ નહીં કરે. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.