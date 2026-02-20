ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

હર્ષ સંઘવીએ પંચમહાલના કંકોડા કોઈ અને નાથકુવા ગામની ઘટનાઓનો કર્યો ઉલ્લેખ

Viral Raval | Feb 20, 2026, 12:20 PM IST

ગુજરાત વિધાનસભામાં આજે ડેપ્યુટી સીએમ હર્ષ સંઘવીએ લગ્ન નોંધણીના નિયમમાં સુધારા માટેનું બિલ રજૂ કર્યું. ત્યારબાદ પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં તેમણે કહ્યું કે લગ્ન પરંપરા છળ અને કપટથી ના થાય. રાવણે છળ કપટથી સીતાજીનું હરણ કર્યું. અલાઉદ્દીન ખિલજીએ પણ લાખો લોકોનું લોહી રેડ્યું. ઓળખ છૂપાવીને લગ્ન થશે તો નુકસાન થશે. લવ જેહાદના નામે ખેલ ખેલાઈ રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે આજે લાખો માતા પિતાની વેદનાને વાંચા મળી છે. ભારતની સંસ્કૃતિ બચાવવા માટે ફેરફાર જરૂરી છે. દીકરીઓના ભાઈ તરીકે ઊભો રહેવા માટે તત્પર. લગ્ન એ સોળ સંસ્કાર પૈકી મહત્વનો સંસ્કાર છે. 

