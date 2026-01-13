हिन्दी
કચ્છમાં આવ્યો ભૂકંપના આંચકો, 26 જાન્યુઆરીએ આવેલા ભૂકંપની યાદ તાજી થઈ!
Dipti Savant
|
Jan 13, 2026, 01:40 PM IST
Earthquake jolts Kutch again in january
પતંગ રસિયાઓ માટે સારા સમાચાર : ઉત્તરાયણ વિશે આવી ગઈ પવનની આગાહી
ગુજરાતના એક જિલ્લામાં આટલા બૂટલેગર વેચે છે દારૂ, પોલીસે જાહેર કરી યાદી
દાહોદ: પોલીસકર્મી જ દારૂની હેરાફેરી કરતા ઝડપાયા, 3 પોલીસકર્મીઓ સામે ગુનો નોંધાયો
બગદાણાના સેવક પર હુમલાનો મામલો, કોળી સમાજના આગેવાનોની ચીમકી
બગદાણાના સેવક નવનીત બાલધિયાને માર મારવાના કેસમાં મોટા અપડેટ
અમેરિકાએ એક લાખથી વધુ વિઝા રદ કર્યા, ભારતીયો પર સૌથી વધુ અસર
ઈસરોનો ઈતિહાસ રચાતા રચાતા અટકી ગયો, નવા વર્ષના પ્રથમ મિશનમાં જ સર્જાઈ ખામી, રોકેટ દિશા ભટક્યું
ગોપાલ ઈટાલિયાને મળવા ન દેતા મોરબીની આમ આદમી પાર્ટીની સભામાં હોબાળો
સુરત: ક્રિકેટ રમતા રમતા યુવક અચાનક ઢળી પડ્યો, અને આવ્યું મોત
સુરત: મહિલા નાયબ મામલતદારે જીવન ટૂંકાવ્યું, ઓલપાડમાં ફરજ બજાવતા હતા
Trending news
budget 2026
Budget 2026: નોકરિયાત વર્ગને થશે મોટો ફાયદો, 30 હજાર થઈ શકે છે ESICની લિમિટ, જાણો
Congress Government
માતા-પિતાનું ધ્યાન નહીં રાખો તો સરકાર કાપી લેશે પગાર, સીધા પેરન્ટ્સના ખાતામા જમા થશે
Merchant Navy
દેશ-દુનિયામાં ફરવાનો શોખ હોય તો મર્ચન્ટ નેવીમાં બનાવો કરિયર, મળશે લાખોનો પગાર
New Tata Punch Launched
આતુરતાનો અંત ! લોન્ચ થઈ નવી ટાટા પંચ... કિંમત છે બસ આટલી
Gujarat Highcourt
કેજરીવાલને મોટો ઝટકો! પીએમ મોદીની ડિગ્રી કેસમાં હવે ચાલશે માનહાનિનો કેસ, સંજયસિંહ સા
US Visa
અમેરિકાએ 100000 વિઝા કર્યા રદ, 8,000 વિદ્યાર્થીઓને ઝટકો: ટ્રમ્પના નિર્ણયની ભારતીયો..
Bonus Share
1 પર 4 બોનસ શેર આપી રહી છે કંપની, સ્ટોકમાં 8 ટકાની તેજી, જાણો રેકોર્ડ ડેટ
bangladesh
બાંગ્લાદેશને લાગ્યો મોટો ઝટકો, BCBની માંગ પર ICCએ આપ્યો સ્પષ્ટ આદેશ
Auto news
CNG ભરતી વખતે વાહનમાંથી કેમ નીચે ઉતારી દેવામાં આવે છે? કારણ જાણીને ચોંકી જશો
ipl 2026
RCB ફેન્સને લાગશે મોટો ઝટકો! IPL 2026માં બદલાઈ જશે ટીમનું હોમ ગ્રાઉન્ડ, જાણો ક્યાં..