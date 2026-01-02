સુરેન્દ્રનગર: જમીન કૌભાંડ મામલે EDની મોટી કાર્યવાહી, તત્કાલિન કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલની ધરપકડ
સુરેન્દ્રનગરના 1500 કરોડના જમીન કૌભાંડમાં હવે નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરી બાદ તત્કાલીન કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલનો વારો પડ્યો છે. સુરેન્દ્રનગરના પૂર્વ કલેક્ટર ડૉ. રાજેન્દ્ર કુમાર પટેલની ધરપકડ થઈ છે. સુરેન્દ્રનગરના તત્કાલીન કલેક્ટર ડૉ. રાજેન્દ્ર મહેન્દ્રભાઈ પટેલની ઈડી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. લાંબી પૂછપરછ બાદ ગાંધીનગર સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાનેથી તેમને કસ્ટડીમાં લેવાયા છે. દિલ્હીમાં દાખલ થયેલ એક કેસની તપાસ કરતાં સુરેન્દ્રનગરમાં જમીન કૌભાંડ સામે આવ્યું હતું. સમગ્ર મામલે સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરી સામે કાર્યવાહી કરાઈ છે. આજે સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલને ed કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. Ed દ્વારા કલેક્ટરની તપાસ માટે રિમાન્ડ માંગવામાં આવશે. અગાઉ ચંદ્રસિંહ મોરીના ed એ રિમાન્ડ માંગ્યા હતા.