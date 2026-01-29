મોંઘવારીનો સૌથી મોટો ડામ: સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં ભડકો, ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું
Rajkot OIil Prices Increase: ગુજરાતમાં એક બાજુ સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઔતિહાસિક ઉછાળો નોંધાઈ રહ્યો છે, હવે ખાદ્યતેલના ભાવમાં સતત વધારો થતા ગૃહિણીઓના બજેટ પર આર્થિક બોજ વધી રહ્યો છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી તેલના ભાવમાં જે રીતે ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે, તેનાથી લોકોની કમર ભાંગી ગઈ છે.
તાજા ભાવ
આજે ફરી એકવાર ખાદ્યતેલના ભાવમાં વધારો ઝીંકાયો છે. રાજકોટ માર્કેટની વાત કરીએ તો સિંગતેલ ડબ્બા દીઠ રૂ. 20નો વધારો થયો છે. માત્ર એક અઠવાડિયામાં સિંગતેલના ભાવમાં કુલ રૂ. 150નો તોતિંગ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. જ્યારે કપાસિયા તેલના ડબ્બા દીઠ રૂ. 10 નો વધારો નોંધાયો છે. તમને જણાવી દઈએ કે સિંગતેલના નવા ટીનનો ભાવ રૂ. રૂ. 2865 થી રૂ. 2915 હતો જે વધીને રૂ. 2885 થી રૂ. 2935 થયો. તેવી રીતે કપાસિયા તેલનો નવો ટીનનો ભાવ રૂ. 2330 થી રૂ. 2360 હતો. જે વધીને રૂ. 2340 થી 2380 થયા. તમને જણાવી દઈએ કે મગફળીની અછતના બહાને સટોડિયા બેકાબુ બન્યા હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે.
શું છે ભાવ વધવાનું કારણ?
ખાદ્યતેલ સાથે સંકળાયેલા નિષ્ણાતો અને સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, માર્કેટમાં મગફળીની ઓછી આવક અથવા અછતના બહાને સટોડિયાઓ બેકાબૂ બન્યા હોય તેવું ભાસી રહ્યું છે. સટોડિયાઓની આ બેકાબૂ હિલચાલને કારણે ખાદ્યતેલના ભાવમાં રોજ ઉતારો ઘટાડો થઈ રહ્યો છે.