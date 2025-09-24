VIDEO: અડાલજ લૂંટ વિથ મર્ડર કેસમાં સાયકો કિલરનું એન્કાઉન્ટર! આરોપીએ પોલીસની રિવોલ્વર ખેંચી કર્યો હતો હુમલાનો પ્રયાસ
ગાંધીનગરના સાયકો કિલરનું એન્કાઉન્ટર! આરોપીને રિકન્સ્ટ્રક્શન માટે પોલીસ લઈ ગઈ હતી ત્યારે પોલીસની રિવોલ્વર ખેંચી હુમલાનો કર્યો પ્રયાસ, પોલીસે સ્વ-બચાવમાં ફાયરિંગ કર્યું હતું. જેમાં સાયકો કિલરનું મોત થયું છે. 20 સપ્ટેમ્બરના અંબાપુર કેનાલ પાસે મોડી રાત્રે અસામાજિક તત્વોએ યુવકની તેના જન્મદિવસ પર હત્યા કરી. આ ઉપરાંત અન્ય એક યુવતી પર છરી વડે હુમલો કર્યો અને યુવતી કારમાંથી ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત જોવા મળી હતી. સઘન તપાસ હાથ ધરતા અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાંચે આરોપી વિપુલ પરમારની ધરપકડ કરી. આ સિવાય પણ વિપુલની ફરિયાદો સામે આવી છે. સાઈકો કિલરની આ પ્રકારની માનસિક સ્થિતિથી તેમનો પરિવાર પણ ત્રસ્ત થઈ ચૂક્યો હતો. તેમના માતાએ નિવેદન આપ્યું હતું કે વિપુલ ઘરમાં પણ આ રીતે મારવા-કાપવાની ધમકી આપતો. જ્યારે આજરોજ આ સાયકો કિલરનું ઢીમ ઢાળી દેવાયું. એનકાઉન્ટરમાં 3 પોલીસકર્મીઓ પણ ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.