/Esselgroup@100: આદમપુરની અનાજની દુકાનથી Z ના સામ્રાજ્ય સુધીની સફર, જુઓ Video

પંજાબના આદમપુરથી 1926માં શરૂ થયેલી એસ્સેલ ગ્રુપની સફરને આજે સફળતાપૂર્વક 100 વર્ષ પૂરા થયા છે. અનેક તડકી છાંયડી જોઈ ચૂકેલા આ ગ્રુપે ઘણા માઈલસ્ટોન પણ અચીવ કર્યા. આજે ગ્રુપે મીડિયા, એન્ટરટેઈન્મેન્ટ, પેકેજિંગ, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એજ્યુકેશન, રિયલ એસ્ટેટ, ફાઈનાન્સ, અને ટેક્નોલોજી સેક્ટર સુધી પોતાની હાજરી નોંધાવી છે. વર્ષ 1926માં જ્યારે દેશમાં કૃષિ આધારિત કારોબાર જોર પકડી રહ્યો હતો ત્યારે તે દોરમાં એસ્સેલ ગ્રુપનો પાયો નંખાયો. શરૂઆત જો કે અનાજથી થઈ હતી પરંતુ આવનારા દાયકાઓમાં આ ગ્રુપે પોતાને એક મલ્ટી બિલિયન ડોલર બિઝનેસ