અમદાવાદના એ NRI ટાવરમાં શું થયું હતું? 108ની ઈમરજન્સી ટીમે જણાવી ચોંકાવનારી વાતો
કોંગ્રેસ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા અને તેમની પત્નીના મોતના મામલે એક મોટો ખુલાસો સામે આવ્યો છે. સ્થળ પર પહોંચેલી 108 ઇમરજન્સી ટીમ સાથે Z 24 કલાકની ખાસ વાત. 11.42 વાગે 108 ઇમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સને કોલ મળતા 2 મિનિટમાં ટિમ સ્થળ પર પહોંચ્યા. યશરાજ જ ટીમને લેવા નીચે પહોંચ્યા હતા. A બ્લોકમાં 502 નંબરના મકાનમાં બની હતી ઘટના. બાદમાં ટીમ ઉપર પહોંચતા રૂમમાં બેડ નીચે મહિલા ઢળેલા પડ્યા હતા. જયારે રિવોલ્વર ટેબલ પર પડેલી હાલતમાં હતી. 108 ની ટીમે મહિલાના પલ્સ ચેક કરતા ન મળતા મૃત જાહેર કરી. 108ની ટીમે મોત અંગે અધિકારીને જાણ કરતા સમયે યશરાજે પણ પોતાને ગોળી મારી. મહિલાને માથાના ભાગે વાગી હતી ગોળી. 108 ની ટીમ 15 મિનિટ જેટલું ત્યાં રહી ત્યારે યશરાજે પોતાને ગોળી મારી હતી. 108 ની ટિમ બહાર હતી ત્યારે યશરાજે પોતાને ગોળી મારી. ઘટના સમયે યશરાજના માતા પણ હાજર હતા તેમજ એક પાલતુ ડોગ પણ હતું. ઘટના પહેલા જ યશરાજ અને તેમના પત્ની રાજેશ્વરીબા હોટેલમાં જમીને આવ્યા. અને બાદમાં નીચે સોડા પીવા માટે ગયા હતા. રિવોલ્વર કવર માંથી કાઢતા સમયે ગોળી પત્નીને વાગી ગઈ હોવાનું યશરાજે જણાવ્યું હતું. સમગ્ર ઘટનાની 108 ની ટીમે પોલીસને જાણ કરતા બાદમાં પોલીસે મામલો સંભાળ્યો.