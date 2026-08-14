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દશા માતા વ્રતના નામે અંધશ્રદ્ધાનો વેપલો: "નિયમ નહીં પાળો તો અપમૃત્યુ થશે" તેવી ધમકીઓ સામે વિજ્ઞાન જાથા લાલઘુમ

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 14, 2026, 01:00 PM|Updated: Aug 14, 2026, 01:07 PM

જ્યારે આસ્થા ભય અને અંધશ્રદ્ધાની બેડીઓમાં જકડાય ત્યારે ધર્મનું કેવું અમાનવીય અને વિડંબનાભર્યું સ્વરૂપ સામે આવે છે? દશા માતાના વ્રતની આડમાં કેટલાક વિઘ્નસંતોષી તત્વો દ્વારા ડર ફેલાવીને ભોળી પ્રજાને માનસિક અને આર્થિક રીતે લૂંટવાના ખેલ ખુલ્લા પડ્યા છે, જ્યાં શ્રદ્ધાના પ્રદર્શન બાદ નદી-તળાવોમાં રઝળતી દેવીપ્રતિમાઓ ખુદ ધાર્મિક ભાવનાઓની લીલાસંવરણ કરી રહી છે!વિજ્ઞાન જાથાના ચેરમેન જયંત પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે, "લોકોની શ્રદ્ધા સાથે ખીલવાડ કરીને તેમને આર્થિક અને માનસિક રીતે લૂંટવાનો આ એક માર્ગ બની ગયો છે. 'મૂર્તિ દૂધ પીવે છે'

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