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દિલ્હીના ગોઝારા અગ્નિકાંડ પર અત્યંત ચોંકાવનારો ખુલાસો, માત્ર 6 રૂમની હતી મંજૂરી પરંતુ....Watch Video

Written ByViral Raval
Published: Jun 03, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 02:47 PM IST

દિલ્હીના માલવીય નગરમાં રેસ્ટોરન્ટ/હોટલમાં લાગેલી આગમાં 21 જેટલા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. હવે આ મામલે એક ચોંકાવનારો ખુલાસો સામે આવ્યો છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ ગોઝારી ઘટનામાં મોટાભાગે વિદેશી નાગરિકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. દિલ્હી સરકારના મંત્રી આશીષ સૂદે માલવીય નગરમાં લાગેલી આગની ઘટના પર દુખ વ્યક્ત કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે બેદરકારી બદલ ઈમારતના માલિકની ધરપકડ કરાશે. ભીષણ અગ્નિકાંડમાં એક પણ વ્યક્તિને છોડવામાં આવશે નહીં. 

તેમણે કહ્યું કે બિલ્ડિંગના માલિક પર કાર્યવાહી થશે. એ પણ તપાસ કરાશે કે તેમની પાસે રેસ્ટોરા

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