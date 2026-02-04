ફુગ્ગાના શોખીનો માટે આંખ ઉઘાડનારી ઘટના, લિફ્ટમાં ચડતા જ થયો બ્લાસ્ટ, જુઓ CCTV Video
Mumbai CCTV Video: હાલના સમયમાં બર્થ ડે હોય કે કોઈ પણ પ્રસંગ હોય લોકો ફુગ્ગા લાવવાનું મોટા ભાગે ભૂલતા નથી, જો તમે પણ આમ કરો છો, તો ચેતી જજો, કારણ કે દેશની આર્થિક રાજધાનીમાંથી એક એવો CCTV વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેને જોયા બાદ તમે પણ આવી ભૂલ ક્યારેય કરશો નહીં. મુંબઈના ગોરેગાંવ વિસ્તારમાં એક બિલ્ડિંગમાં લિફ્ટની અંદર ગેસ ભરેલા ફુગ્ગા લઈને જતા યુવક જેવો જ લિફ્ટમાં પ્રવેશ કરે છે તરત જ ફુગ્ગા ફૂટે છે, ફૂટતા એક યુવક અને યુવતી ઘાયલ થયા હતા. આ સમગ્ર ઘટના લિફ્ટમાં લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ હતી. પોલીસે ફુગ્ગા લાવનાર વ્યક્તિ સામે કેસ દાખલ કર્યો છે. જો કે આ લિફ્ટમાં ઓછા માણસો હતા અને આગ લાગતાની સાથે દરવાજો ખુલ્લો હતો એટલે બહાર દોડીને જતા રહ્યા હતા, જેના કારણે મોટું નુકશાન થયું નહીં, જો વધારે માણસો લિફ્ટમાં હોય અને બ્લાસ્ટ થાય તો મોટું નુકશાન થઈ શકે છે.