VIDEO: ગુજરાતમાં નકલીની ભરમાર, નકલી તમાકુ-પાન મસાલાનો લાખોનો જથ્થો પકડાયો

Oct 29, 2025, 06:38 PM IST

ગુજરાતમાં નકલી ખાદ્યપદાર્થોનો રાફડો ફાટ્યો છે. રાજકોટમાંથી નકલી દવા, બનાસકાંઠામાંથી બોગસ ઘી, સુરતમાંથી નકલી એન્જિન ઓઈલ, ગરમ મસાલા તો હવે નકલી તમાકુ ઝડપાયું છે. બાતમીના આધારે નહેરુનગરની ઝૂંપડપટ્ટીમાં પોલીસે રેડ પાડી હતી અને MARUTI GOLD, MGTના હજારો બોગસ પેકેટ તથા J K તમ્બાકુના 1200 પેકેટ અને સાથે ચૈની તમ્બાકુનો જથ્થો પણ કબ્જે કર્યો, જેના દ્રશ્યો વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે. કુલ 29.67 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો અને આરોપીની અટકાયત કરી.

