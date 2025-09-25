સાયકો કિલર એન્કાઉન્ટર: પરિજનો વિપુલ પરમારનો નહીં સ્વીકારે મૃતદેહ, 6 મહિના પહેલા પુત્ર સાથે તોડ્યા હતા સંબંધ
ગાંધીનગરના સાયકો કિલરનું એન્કાઉન્ટર! આરોપીને રિકન્સ્ટ્રક્શન માટે પોલીસ લઈ ગઈ હતી ત્યારે પોલીસની રિવોલ્વર ખેંચી હુમલાનો કર્યો પ્રયાસ, પોલીસે સ્વ-બચાવમાં ફાયરિંગ કર્યું હતું. જેમાં સાયકો કિલરનું મોત થયું છે. 20 સપ્ટેમ્બરના અંબાપુર કેનાલ પાસે મોડી વિપુલ પરમારે વૈભવ નામના યુવકની તેના જન્મદિવસ પર હત્યા કરી. આ ઉપરાંત અન્ય એક યુવતી પર છરી વડે હુમલો કર્યો અને યુવતી કારમાંથી ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત જોવા મળી હતી. સઘન તપાસ હાથ ધરતા અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાંચે આરોપી વિપુલ પરમારની રાજકોટથી ધરપકડ કરી હતી. આ સિવાય પણ વિપુલની ફરિયાદો સામે આવી છે. સાઈકો કિલરની આ પ્રકારની માનસિક સ્થિતિથી તેમનો પરિવાર પણ ત્રસ્ત થઈ ચૂક્યો હતો. તેમના માતાએ નિવેદન આપ્યું હતું કે વિપુલ ઘરમાં પણ આ રીતે મારવા-કાપવાની ધમકી આપતો. જ્યારે ગઈકાલે સાયકો કિલરનું ઢીમ ઢાળી દેવાયું હતું. તેણે પોલીસની પર હુમલો કરવાની કોશિશ કરી ત્યારે પોલીસે સ્વબચાવ દરમિયાન એનકાઉન્ટરમાં સાયકો કિલરને ઠાર માર્યો હતો. વિપુલ પરમારના પરિજનોએ મૃતદેહ સ્વીકારવાની ના પાડી છે. હવે ચોક્કસ સમય સુધી મૃતદેહને કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રાખવામાં આવશે અને પોસ્ટમોર્ટમ થશે.