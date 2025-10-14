Video: દિવાળી પહેલા ખેડૂતો મુકાઈ ગયા મુશ્કેલીમાં, કેવી રીતે નીકળશે સમસ્યાનું સમાધાન?
આ લાઈન કોઈ નોટ બદલવાની નથી....પરંતુ આ લાઈન છે યુરિયા ખાતર લેવા માટે ઉભેલા ખેડૂતોની...પાટણ જિલ્લાના ખેડૂતોને રવિ પાકની વાવણી માટે ખાતરની જરૂરિયાત ઉભી થઈ છે...કેમ કે, દિવાળી પહેલા ખેડૂતોને વાવણી કરવાની છે...જેને લઈ ખેડૂતો હાલથી જ ખાતર લેવા માટે લાઈનમાં ઉભા છે....પાટણ શહેરના નવા ગંજ માર્કેટ યાર્ડમાં આવેલ ગુજકોમોસોલ અને પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમદ્ધ ડેપો પર ખાતર લેવા માટે વહેલી સવારથી જ ખેડૂતો આવીને ઉભા થઈ જાય છે...જો કે ખેડૂતોને પુરતા પ્રમાણમાં ખાતર ન મળતા ધરતીપુત્રો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે..