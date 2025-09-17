ગરીબોની કસ્તૂરીએ તાતને રડાવ્યો!ખેડૂતોને મળી રહ્યા છે કોડીના ભાવ, બંપર ઉત્પાદનથી ભાવ ગગડ્યા
રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ... સૌરાષ્ટ્રનું હૃદય. અહીં દૂરદૂરથી આવેલા ખેડૂતો પોતાનો ડુંગળીનો પાક વેચવા માટે વહેલી સવારથી આવી જાય છે. પણ આજે તેમના સ્વપ્નો તૂટી રહ્યા છે... 20 કિલોની ગૂંણી પર મળે છે માત્ર 50થી 300 રૂપિયા, એટલે કે, પ્રતિ કિલો 3થી 15 રૂપિયા...ખેડૂતોનું કહેવું છે કે મજૂરી, બિયારણ, ભાડાના પૈસા પણ નીકળતા નથી. આ જ સસ્તી ડુંગળી વેપારીઓ હાથમાં લઈને બજારમાં બમ્પર ભાવે વેચે છે... 50-60 રૂપિયા કિલો... લોકો મોંઘવારીથી તો તકલીફમાં છે, પણ ખેડૂતોનું તો લાચારી ચાલુ જ છે. રાજકોટ જિલ્લા ઉપરાંત આમદાવાદ, જામનગર, અમરેલી જેવા આસપાસના વિસ્તારોમાંથી આવતા ધરતીપુત્રોને આ ભાવે કઈ રીતે જીવી શકાય?