સુરેન્દ્રનગર: ખેડૂતો મૂકાયા ભારે ચિંતામાં, ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી માટે રજિસ્ટ્રેશન મર્યાદા વધારાની માંગ, વધુ વિગતે જુઓ VIDEO
સુરેન્દ્રનગર: સાયલા કેસરપરના ખેડૂતોએ સારા ભાવ ન મળતા સરકાર પાસે માંગ કરી છે. ટેકાના ભાવે તમામ પાકની ખરીદીના રજિસ્ટ્રેશન મર્યાદા વધારાની રજૂઆત કરી. જો માંગ પૂરી ન થાય તો ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી પણ આપી છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે પાકની ખરીદી સરકારની ફરજ છે. સેટેલાઈટ ઈમેજમાં ટેકનિકલ ખામી હોવાથી પણ ખેડૂતોને રજિસ્ટ્રેશન રદ કરવામાં આવ્યું હતું. હાલ ખેડૂતો રોષે ભરાયા છે અને સરકાર સામે માંગ રજૂ કરી છે.