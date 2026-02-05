ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

વાવ-થરાદ : ખેતી બચાવવા ખેડૂતો મેદાને, નર્મદા વિભાગે કેનાલ સાફ ન કરતાં ખેડૂતો જાતે સફાઈ કરવા મજબૂર

Dilip Chaudhary| Feb 05, 2026, 01:43 PM IST

વાવ-થરાદ સરહદી વિસ્તારમાં કેનાલોની સમસ્યા ખેડૂતો માટે માથાનો દુખાવો બની રહી છે. નર્મદા વિભાગ દ્વારા સમયસર કેનાલોની સફાઈ ન કરવામાં આવતાં સવપુરા વાછરડા ગામના ખેડૂતોને પિયત માટે પૂરતું પાણી મળી રહ્યું નથી. પરિણામે પાક સુકાઈ જવાની ભીતિ ઉભી થતાં ખેડૂતો જાતે જ કેનાલમાં ઉતરી સફાઈ કરવા મજબૂર બન્યા છે. ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે વારંવાર રજૂઆતો છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી, જેના કારણે ખેતી જોખમમાં મુકાઈ છે. નર્મદા વિભાગને ઘોર નિંદ્રામાંથી જગાડવા માટે ખેડૂતો જાતે સફાઈ અભિયાન શરૂ કર્યું છે અને તંત્ર પાસે તાત્કાલિક પગલાં ભરવાની માંગ કરી છે.

