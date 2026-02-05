ખેડૂતો પર કુદરતનો માર, વાતાવરણમાં ફેરફારથી કેરીના પાકમાં આવ્યો રોગ !
Amreli Mango Crop: અમરેલીમાં વાતાવરણમાં થતા ફેરફારની વિપરીત અસર કેરીના મોર પર જોવા મળી રહી છે. દિવસ અને રાતના તાપમાનમાં મોટો તફાવત હોવાથી ફ્લાવરિંગ સમયે સમસ્યા આવી રહી છે. ઝાકળ અને ધુમ્મસ પણ કેરીના ફ્લાવરિંગને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે. જેના કારણે કેરીના ફ્લાવરિંગમાં ભૂકી છારો અને મદ્યો નામના રોગ આવ્યા છે. આ વર્ષે કેરીમાં ફ્લાવરિંગ સારું થયું હતું, પરંતુ બાદમાં વાતાવરણ બદલાતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. કેરીના સારા પાકની આશા રાખતા ખેડૂતોને હવે પાક ઓછો ઉતરશે તેવી શક્યતા દેખાઈ રહી છે. ત્યારે આ વર્ષે ઉનાળામાં કેરીના ભાવ વધારે રહે તો નવાઈની વાત નથી. જો કે ખેડૂતોને પાકમાં નુકસાનના કારણે ઉત્પાદનમાં મોટી અસર થશે.