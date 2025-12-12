ખેડૂતોની આવકમાં બંપર વધારો કરી રહી છે આ પ્રકારની ખેતી, જુઓ ખાસ અહેવાલ
આ છે મોરબી જિલ્લાના હળવદ તાલુકાનું માનસર ગામ. જ્યાં નજર જાય ત્યાં સુધી ફેલાયેલા લીલાં શેરડીના ખેતરો... છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી અહીંના ખેડૂતોએ પરંપરાગત પાક છોડીને શેરડીની ખેતી અપનાવી છે... અને આજે તેઓ ખુશહાલ જીવન જીવી રહ્યા છે. અહીં 700 વિઘાથી વધુ જમીન પર શેરડીની ખેતી થાય છે. એક વિઘે સરેરાશ 1 હજાર મણ શેરડી થાય છે. મણનો ભાવ 150થી 200 રૂપિયા... એટલે એક વિઘેથી ગ્રોસ આવક 1.50 લાખથી 2 લાખ રૂપિયા...જ્યારે કપાસ-મગફળીમાં માંડ 50-60 હજાર જ થતા હતા. આ તો માત્ર શરૂઆત છે... માનસરના ખેડૂતો હવે ડ્રેગન ફ્રૂટ, પપૈયા અને મસાલાની ખેતીનું પણ વિચારી રહ્યા છે. મોરબીના ખેડૂતોએ સાબિત કરી દીધું છે કે... ખેતીમાં પરિવર્તન લાવીએ તો મહેનતનું સાચું ફળ મળે છે...