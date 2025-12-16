ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સાબરકાંઠામાં ગોઝારો અકસ્માત, 3 આશાસ્પદ યુવકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત, એકનું સારવાર દરમિયાન મોત

Viral Raval | Dec 16, 2025, 09:37 AM IST

સાબરકાંઠાના ઈડરના રેવાસ નજીક ટ્રીપલ અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં ચાર યુવાનના કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે, તો અન્ય બે લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસારા, ગત રાત્રિએ આ બનાવ બન્યો હતો. રેવાસ પાસેની સમાજવાડી પાસે ઈકો, રીક્ષા અને બુલેટ વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે, ત્રણ યુવકોના ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યા હતા. તો એકનું સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યું હતું. જેમાં ઈડરના ભોઈ વાડાના રીક્ષા ચાલક સહીત ચાર યુવાનના મોત નિપજ્યા છે. 

