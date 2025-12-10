7 વર્ષની બાળકીની દીક્ષા રોકવા માટે પિતા કોર્ટના શરણે, જાણો શું છે મામલો
7 વર્ષની બાળકીની દીક્ષા રોકવા માટે પિતા કોર્ટના શરણે ગયા. સુરત ફેમિલી કોર્ટમાં બાળકીના પિતાએ અરજી કરી. દીક્ષા વિવાદના કારણે દંપત્તિને 6 મહિનાથી અલગવાસ. બાળકીના પિતાને પરિચિતો દ્વારા દીક્ષા વિશે ખબર પડી. પત્નીએ દીક્ષા માટે મુહૂર્ત કઢાવ્યું હોવાનો પિતાનો આરોપ. બાળકી નાની છે, મોટી થયા બાદ દીક્ષા બાબતે ચર્ચાની માંગણી. પત્ની દીક્ષા માટે જીદ કરતી હતી. ઝઘડા બાદ પિયર જતી રહી હતી. મહારાષ્ટ્રમાં 59 મુમુક્ષુઓની પાઘડી બાંધાણીની તૈયારી ચાલી રહી છે. મુંબઈ ખાતે 8 ફેબ્રુઆરીએ દીક્ષા મહોત્સવ યોજાવાનો છે. પિતાનું કહેવું છે કે મારી સંમતિ વગર દીકરીની દીક્ષા નક્કી કરવામાં આવી. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.