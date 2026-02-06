ગુજરાતમાં આ શું થવા બઠું છે? મહા મહિને જ ઠંડી ગુમ! આ વિસ્તારોમાં પડી રહ્યો છે વૈશાખ જેવો તાપ
Gujarat Weather News: આ વર્ષે ગુજરાતમાં કુદરતના મિજાજમાં ફરક દેખાઈ રહ્યો છે. હાલ ઠંડીની સીઝન ચાલી રહી છે, ત્યારે ફેબ્રુઆરી મહિનો જે સામાન્ય રીતે ફૂલ ગુલાબી ઠંડી માટે જાણીતો છે, ત્યાં હવે બપોરના સમયે ચામડી દઝાડતી ગરમીનો અનુભવ કરાવી રહ્યો છે. ગુજરાતના અનેક શહેરોમાં તાપમાનનો પારો સામાન્ય કરતા 7 ડિગ્રી જેટલો ઊંચકાયો છે, જેના કારણે લોકોને શિયાળામાં ઉનાળા જેવો અનુભવ થઈ રહ્યો છે.
કેમ વધી રહી છે ગરમી?
અત્યારે વાતાવરણમાં થઈ રહેલા આ ફેરફાર પાછળ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ મુખ્ય કારણ છે. છેલ્લા 3 દિવસથી વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધ્યું છે, જેના કારણે ઠંડીના કાતિલ પવનો રોકાયા છે અને તાપમાનમાં અચાનક ઉછાળો આવ્યો છે. વહેલી સવારે સામાન્ય ઠંડી અને બપોરે આકરો તડકો આ પ્રકારની 'બેવડી ઋતુ' ને કારણે વાયરલ ઇન્ફેક્શન અને શરદી-ઉધરસના કેસોમાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ફેબ્રુઆરીમાં દર વર્ષની સરખામણીએ આ વખતે ઠંડી ઘણી ઓછી અનુભવાઈ રહી છે, જે આગામી આકરા ઉનાળાના સંકેત આપી રહી છે.
રાજ્યમાં અત્યારે ગરમીનું જોર વધ્યું છે અને મોટાભાગના શહેરોમાં મહત્તમ તાપમાન 30 ડિગ્રીને વટાવી ગયું છે, રાજ્યમાં સૌથી વધુ *35 ડિગ્રી તાપમાન સાથે સુરત સૌથી ગરમ શહેર નોંધાયું છે. વેરાવળ અને ભાવનગર દરિયાકાંઠાના આ શહેરોમાં પણ પારો 33 ડિગ્રી સુધી પહોંચી ગયો છે. અમદાવાદ જે રાજ્યના પાટનગરમાં પણ ગરમીની અસર વર્તાઈ રહી છે, જ્યાં મહત્તમ તાપમાન 30 ડિગ્રી નોંધાયું છે.